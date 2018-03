Australie : une bouteille jetée à la mer il y a 132 ans retrouvée

C'est une découverte qui fait remonter le temps. Tonya Illman se promenait sur la plage australienne de Wedge Island à Perth lorsqu'elle a trouvé, enfouie dans le sable, une vieille bouteille. À l'intérieur, elle trouve un message noué avec une ficelle : un formulaire en allemand. Sa date est presque effacée, mais selon les experts, il s'agit du 12 juin 1886. Avec son époux, elle le rapporte à un musée local. Il faudra six semaines d'investigation pour authentifier la bouteille et remonter son parcours.

Première bouteille retrouvée depuis 1934

La bouteille a été envoyée d'un navire allemand, le Paula, qui faisait des expériences scientifiques. Parti du Pays de Galles en mars 1886, son équipage étudiait les courants marins et aurait jeté la bouteille dans l'océan Indien à un millier de kilomètres des côtes australiennes. À la fin du XIXe siècle, des milliers de bouteilles ont été jetées à la mer depuis des bateaux allemands pour des expériences. Cette bouteille est la première retrouvée depuis 1934 et ce message de 132 ans est le plus vieux jamais retrouvé.

