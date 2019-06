Attractivité : comment la France tire son épingle du jeu

Qu'est-ce qui rend la France si attractive ? "La France attire notamment des investissements dans l'innovation parce qu'il y a une main-d'œuvre qualifiée et même des ingénieurs très qualifiés, mais surtout un argument sonnant et trébuchant : le crédit d'impôt recherche (CIR), 6 milliards d'euros d'argent public, une niche fiscale pour les entreprises qui font de la recherche", explique le journaliste Jean-Paul Chapel sur le plateau du 20 Heures. "La France subventionne à hauteur de 43% les dépenses de recherche et développement (R&D), c'est bien plus que le Royaume-Uni (27%). En Allemagne, il n'y a aucune subvention comparable", ajoute-t-il.

2 500 nouveaux emplois qualifiés à naître

Ces aides sont très efficaces. "Le résultat, c'est que la France est la plus attractive dans ce secteur, avec 144 projets d'investissements étrangers l'an dernier. On en compte seulement 74 au Royaume-Uni et 64 en Allemagne. Par exemple, l'américain IBM a développé un simulateur de cyberattaque à Lille (Nord), le japonais Fujitsu va créer un centre d'intelligence artificielle à Saclay (Essonne) et la startup californienne Symphony, spécialisée dans la messagerie cryptée, s'implante près de Nice (Alpes-Maritimes). Au total, ces nouveaux investissements dans l'innovation vont créer plus de 2 500 emplois qualifiés. Les investissements étrangers en France totalisent 160 000 emplois dans la recherche et le développement", conclut Jean-Paul Chapel.

