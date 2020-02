Attentats en Allemagne : ce que le suspect des fusillades à Hanau écrivait dans son manifeste

Neuf personnes ont été tuées lors de deux fusillades dans des bars à chicha à Hanau (Hesse) dans le centre de l'Allemagne, dans la soirée du mercredi 19 février. La police et la justice allemandes se concentrent sur la "piste xénophobe", alors que l'unique suspect des crimes, retrouvé mort, a justifié ses actes sur son site internet personnel, en laissant des vidéos et des écrits. Franceinfo a pu consulter une partie de son contenu, que le procureur général allemand Peter Frank décrit ainsi : "Des messages vidéo et une sorte de manifeste qui, en plus de pensées obscures et de théories du complot absurdes, reflétait des opinions profondément racistes."

Peter Neumann, spécialiste du terrorisme au King's College de Londres, qualifie également les document d'explicitement racistes et "baignés dans une culture conspirationniste". Pour le spécialiste, l'auteur de ces contenus semble "passer ses nuits à regarder des vidéos conspirationnistes sur YouTube". Sur Twitter, Peter Neumann résume ce que laissent transparaître les écrits du suspect : "Extrême droite + Incel + ce qui semble être un problème significatif de santé mentale".

(6) All in all, it doesn't seem like this was a member of the "Chans". There is no shitposting, no references to memes. More like someone who spends all night watching conspiracy videos on YouTube. Far Right + Incel + what seems like a significant mental health issue.