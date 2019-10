Attaque en Allemagne : la piste de l'extrême droite privilégiée

La journée de mercredi 9 octobre a été marquée par la tentative d'attaque d'une synagogue par un homme armé à Halle (Allemagne). La police a bouclé la ville avant de finalement lever l'alerte en fin de journée. "Le danger pour la population n'est plus considéré comme aigu", rapporte Laurent Desbonnets en duplex depuis Halle. "Les gens ont donc le droit officiellement de sortir de chez eux, après un après-midi de consignes de confinement extrêmement strictes", indique-t-il.

Des propos antisémites sur une vidéo

"On commence à en savoir beaucoup plus sur l'homme qui a été arrêté tout à l'heure. Il est âgé de 27 ans, et il a filmé avec une caméra toute son attaque. On peut y entendre notamment une foule de propos antisémites et anti-arabes. La vidéo a été postée sur internet, ce qui fait dire notamment au ministre allemand de l'Intérieur que c'est la piste terroriste d'extrême droite, voire néonazie, qui est privilégiée", raconte le journaliste.

