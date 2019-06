Angela Merkel : des tremblements qui inquiètent en Allemagne

Des tremblements et un malaise national. En marge d'une visite officielle du président ukrainien Volodymyr Zelensky mardi 18 juin, la chancelière allemande Angela Merkel a été prise de violents tremblements. Une séquence de plus d'une minute qui s'est déroulée durant les hymnes nationaux sous une température de 30°. Angela Merkel s'est rétablie une fois revenue à l'intérieur, lors de la conférence de presse. "J'ai bu au moins trois verres d'eau. Apparemment j'en avais besoin et maintenant je vais très bien", sourit la chancelière. "J'étais à côté d'elle et je peux vous dire qu'elle était en sécurité", tempère son homologue ukrainien.

Inquiétude chez les Allemands

La version officielle parle de déshydratation. Du côté des Allemands, le doute est bien réel. "C'était assez impressionnant de voir ces images. Est-ce que c'était vraiment juste un manque d'eau ou de nourriture ? Ça lui est déjà arrivé en tous cas", détaille l'un d'entre eux. Du côté de la presse allemande, les médecins évoquent une éventuelle infection pulmonaire ou un problème de tension. Les pathologies plus graves comme Parkinson ou l'épilepsie sont exclues.

Le JT

Les autres sujets du JT