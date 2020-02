Allemagne : une voiture fonce dans un défilé de carnaval, plusieurs blessés

Plusieurs personnes ont été fauchées par le véhicule lors de festivités à Volkmarsen, dans le Land de la Hesse. La police n'est pas encore en mesure de dire s'il s'agit d'un accident ou d'un acte délibéré.

Une voiture a foncé dans un défilé de carnaval à Volkmarsen, dans le centre de l'Allemagne, faisant "plusieurs blessés", lundi 24 février. Le conducteur du véhicule "a été arrêté", a précisé la police, sans fournir davantage de précisions sur les circonstances précises du drame. Dans l'immédiat, les autorités ne sont pas en mesure de dire s'il s'agit d'un accident ou d'un acte délibéré.

De nombreuses victimes étaient allongées au sol et ont été prises en charge par des équipes de secours déployées en masse dans ce village de 7 000 habitants. Selon des médias locaux, un break Mercedes gris métallisé a foncé dans la foule et au moins dix personnes ont été blessées, dont des enfants. Toujours selon la presse allemande, des témoins affirment que le véhicule a percuté la foule vers 14h30 et qu'il a donné un coup d'accélérateur. Cet élément n'a pas encore été confirmé ou infirmé.