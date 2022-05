Allemagne : une tornade rarissime fait quarante blessés à l’Ouest du pays

La tornade avance rapidement, à quelques kilomètres de ces maisons. Au cœur de la ville balayée, tout est violemment emporté sous une pluie diluvienne. Il faut se barricader en urgence. Les passagers d’un bus ont même manqué d’être écrasés sur un arbre. Un phénomène exceptionnel qui a frappé par surprise cette ville allemande hier soir après plusieurs jours de fortes températures.

Plus de 350 hommes mobilisés

Rapidement après son passage, les dégâts considérables sont évalués à plusieurs millions d’euros. Les riverains sont démunis face au drame. "Un vent aussi fort on ne voit ça qu’aux Etats-Unis, à la télé", s’exclame l’une d’entre-elles. Sur place, les forces d’intervention sont à pied d’œuvre. Plus de 350 hommes ont été mobilisés pour déblayer la ville. "Les toitures ont été endommagées par un vent extrêmement fort. Plus aucun bâtiment n’a de toit, les fenêtres sont détruites", explique Jens Kniesburges, porte-parole des pompiers de Paderborn. Un homme de 38 ans est décédé.