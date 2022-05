Allemagne : une tornade a semé le chaos dans l'ouest du pays

J. Vitaline, C. Dubrul

Vendredi 20 mai, l'ouest de l'Allemagne a été frappé par une puissante tornade. 43 personnes ont été blessées et un homme de 38 ans est décédé.

Réfugiés sous un abribus, ils sont pris par surprise par la tornade. Des vents à plus de 200 km/h balaient le centre-ville de Paderborn, vendredi 20 mai, dans l'ouest de l'Allemagne. Les habitants se barricadent en urgence car, dehors, les débris pleuvent, et les arbres s'écroulent. Un phénomène rarissime dans le pays, survenu après plusieurs jours de forte chaleur. Dans la ville de Lippstadt, une autre tornade se forme. La personne qui filme les images s'éloigne juste à temps. Quelques minutes plus tard, un magasin est entièrement dévasté.

Un mort à déplorer

Scène de chaos après le passage de la tornade : les riverains sont abasourdis. "C'est un scénario de film de guerre", dit une habitante. Des arbres ont même été déracinés par la tempête. En tout, 43 personnes ont été blessées, et les dégâts matériels sont évalués à plusieurs millions d'euros. Ces intempéries record ont touché tout l'ouest du pays. Un homme de 38 ans est décédé.