Allemagne : une île de la mer du Nord berceau des bébés phoques

Un phoque qui vient de naître porte encore sa fourrure blanche. A cette saison, les femelles phoques viennent donner naissance à leurs bébés sur une plage de la dune d'Helgoland, tout au nord de l'Allemagne. "Ils sont si près, si vivants. Je les regarde souvent à la télévision, mais là c'est encore plus impressionnant", affirme une touriste.

Retour au printemps

Mais pas question de s'approcher trop près des animaux. Les phoques peuvent peser jusqu'à 300 kg et mordre pour se défendre. Des gardes veillent à la sécurité. "Parfois, les touristes oublient les limites et s'approchent trop. Les phoques s'habituent aux gens et peuvent blesser des baigneurs en jouant", explique Ute Pausch. Depuis novembre, 520 bébés sont nés. Une fois sevrés, les phoques se jetteront à l'eau pour ne revenir qu'au printemps au moment de changer de fourrure.

