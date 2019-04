Allemagne : une centenaire candidate aux municipales

Malgré son grand âge, elle veut faire des jeunes sa priorité. À 100 ans, Lisel Heise est candidate aux élections municipales dans la commune de Kirchheimbolanden en Allemagne. Elle compte faire rouvrir la piscine de la ville, fermée depuis 2011. "C'est une énorme erreur d'avoir transformé ce paradis en un grand tas de ruines", estime-t-elle. Pour convaincre les électeurs, Lisel Heise est prête à se montrer en maillot de bain.

Élection le 26 mai prochain

Son tempérament et son franc-parler ne laissent pas les habitants indifférents : "Son message est porteur, alors qu'elle ait 18, 80 ou 100 ans, ça m'est égal", raconte une femme interrogée. "Les personnes âgées sont souvent exclues. Ça fait une vraie différence qu'elle ait le courage de dire 'on est là aussi'", rapporte une autre. Les élections municipales à Kirchheimbolanden auront lieu le 26 mai prochain, s'il elle gagne, Lisel Heise sera la personne la plus âgée jamais élue en Allemagne.

Le JT

Les autres sujets du JT