Allemagne : une bombe de 500 kg datant de la Seconde Guerre mondiale désamorcée au centre de Cologne

L'engin, d'origine américaine, a été découvert lundi soir sur un chantier de la ville.

Une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale a été désamorcée mardi 20 janvier dans le centre-ville de Cologne (Allemagne). Cette opération a entraîné l'évacuation de l'opéra, de studios de télévision ainsi que des perturbations du trafic ferroviaire et fluvial.

L'engin de 500 kg, d'origine américaine, a été découvert lundi soir sur un chantier, près d'un pont ferroviaire très fréquenté, qui mène à la cathédrale et à la gare centrale. Il a été désamorcé peu avant midi, a annoncé la municipalité dans un communiqué. "Les quelque 10 000 employés des entreprises concernées et les quinze habitants peuvent regagner les bâtiments", a ajouté la ville. Les trafics ferroviaire et fluvial, fermés durant le désamorçage, ont été rouverts.

La mise au jour de bombes datant de la Seconde Guerre mondiale est courante en Allemagne. La précédente remonte au 12 janvier à Dortmund, dans l'ouest du pays. Quelque 14 000 personnes avaient alors dû quitter leur domicile. En 2017, 65 000 personnes avaient été évacuées, au cours de la plus importante opération de ce type depuis 1945, lorsqu'une énorme bombe britannique de 1,4 tonne avait été retrouvée à Francfort. En septembre, un engin de 250 kg avait été désamorcé à Hanovre, ce qui avait requis l'évacuation de 15 000 personnes.