Allemagne : une autoroute électrique inaugurée

C'est une initiative qui vient d'Allemagne et qui pourrait inspirer ailleurs. Il s'agit de camions qui sur les autoroutes pourraient rouler à l'électricité, et ce grâce à des câbles. Un mélange d'autoroute et de voie ferrée afin de réduire la consommation de gazole ou d'essence. Andreas Pettersson est le premier chauffeur à tester ce tronçon dans la région de Francfort. Il n'a qu'à appuyer sur un bouton, et un pantographe se déploie.

Un investissement de 30 millions d'euros

Le camion équipé d'un moteur hybride bascule alors sur l'électrique. "Au début on se dit : 'Mince, qu'est-ce qui se passe ? On n'entend plus le moteur'. C'est vraiment une sensation étonnante de conduire une électrique la première fois", confie le chauffeur. Pour l'instant, c'est un tronçon de 5 km qui a été inauguré, pour un investissement de 30 millions d'euros. Le système sera testé pendant quatre ans.

Le JT

Les autres sujets du JT