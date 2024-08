Allemagne : une attaque au couteau fait trois morts et cinq blessés graves

L'Allemagne est sous le choc après l'attaque au couteau qui a fait trois morts et plusieurs blessés graves le soir du vendredi 23 août à Solingen, dans l'ouest du pays. Pour l'heure, les motivations de l'assaillant sont inconnues.

Vendredi 23 août, à 22h, les ambulances et les voitures de police vont et viennent dans le centre-ville de Solingen (Allemagne), près de Düsseldorf. Une attaque au couteau vient de faire trois morts et cinq blessés graves dans le centre-ville. Quelques minutes auparavant, les riverains fêtaient le 650e anniversaire de la ville avec l'un des DJ les plus célèbres du pays. Un homme a poignardé plusieurs personnes devant la scène où il joue. L'organisateur a immédiatement appelé au calme.

L'assaillant est toujours recherché

Profitant du mouvement de foule, l'agresseur s'est enfui. La ville est entièrement bouclée, et les habitants sont sous le choc. La police scientifique a analysé toute la nuit la scène de crime, mais pour l'heure, les enquêteurs n'ont que très peu d'indices pour retrouver l'assaillant. Il y a peu d'informations précises sur son apparence et aucune sur ses motivations. Tant que le suspect en fuite, les habitants sont invités à rester chez eux. Le festival qui devait durer jusqu'à dimanche a été annulé.