Allemagne : plusieurs morts et blessés dans une attaque au couteau lors d'un festival dans la ville de Solingen

Une attaque au couteau a fait plusieurs morts, vendredi 23 août, à Solingen, dans l'ouest du pays, en Rhénanie du Nord-Westphalie, a annoncé la police allemande. Les faits se sont déroulés sur une place de marché du centre-ville lors des festivités du 650e anniversaire de la ville axées sur le thème de la diversité, détaillent Bild et Der Spiegel. Au moins trois personnes ont été tuées et plusieurs blessées, selon les mêmes médias allemands. Jointe par l'AFP, la police locale n'a pas souhaité faire de commentaire dans l'immédiat.

+++ EILMELDUNG +++



Aktuell gibt es einen größeren Polizeieinsatz während der 650-Jahr-Feier in #Solingen.

Es gibt mehrere Tote und Verletzte aufgrund eines Messerangriffs.



Bitte meiden Sie den Bereich der Solinger Innenstadt.



Weitere Informationen folgen. pic.twitter.com/qU0YUgvd7p — Polizei NRW W (@polizei_nrw_w) August 23, 2024

Le site internet du quotidien Solinger Tageblatt, citant notamment les pompiers, fait également état de trois personnes décédées ainsi que sept personnes blessées. Le journal cite des témoins oculaires faisant état d'un suspect qui a pris la fuite. Une importante intervention de police était en cours dans la nuit, des images de télévision sur place montrant de nombreux véhicules des forces de l'ordre ainsi qu'une zone bouclée et sécurisée par des agents et des écrans de protection. Selon le Solinger Tageblatt, les autorités ont demandé aux visiteurs de quitter les lieux de la fête et d'évacuer le centre-ville où résonnaient des sirènes.

"Ce soir, nous sommes tous sous le choc à Solingen, dans l'horreur et dans une grande tristesse. Nous voulions tous célébrer ensemble l’anniversaire de notre ville et maintenant nous devons pleurer les morts et les blessés", détaille sur Facebook le maire Tim Kurzbach de cette commune de plus de 150 000 habitants. "J'ai les larmes aux yeux quand je pense à ceux que nous avons perdus. Je prie pour tous ceux qui se battent encore pour leur vie." Le festival a débuté vendredi et devait se poursuivre jusqu'à dimanche.