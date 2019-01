Allemagne : un millier de loups rôde autour de Berlin

Les loups prolifèrent autour de Berlin. Dans la région de Brandebourg, il y aurait trente meutes, soit un millier de loups. "C'est une catastrophe, estime Franck Michelchen, éleveur de bovins. Chaque matin, je ne sais pas si les animaux sont encore en vie ou si les loups sont passés par là". Grâce à des caméras de surveillance, il les a repérés rôdant près de ses troupeaux, la nuit comme le jour.

Espèce protégée

Selon Franck Fass, directeur du Wolf Center, ces loups ne veulent pas s'en prendre aux hommes. En Allemagne, le nombre d'animaux attaqués par les loups explose : une centaine il y a dix ans, plus d'un millier l'an dernier. Des loups plus nombreux et de moins en moins craintifs. Onze loups ont déjà été tués par balle près de Berlin. Selon la loi européenne, tuer un loup est puni de cinq ans de prison.