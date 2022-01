Allemagne : un milliardaire tchèque roule à 414 km/h sur l'autoroute et déclenche une polémique

C'est un défi totalement inconscient, filmé du début à la fin par le milliardaire tchèque Radim Passer, la 33e fortune mondiale. Un matin de juillet, il fonce sur une autoroute allemande au volant de sa Bucatti Chiron, la plus puissante de la marque d'origine alsacienne, mais aussi la plus rapide. Radim Passer accélère progressivement, jusqu'à atteindre 414 km/h.

Le milliardaire est passé près de plusieurs véhicules

En Allemagne, 70% des autoroutes sont sans limitation de vitesse, mais ce record hors circuit crée la polémique. Le milliardaire est en effet passé près de plusieurs véhicules. Même si les Allemands ont l'habitude de rouler très vite, il y a danger, estime Bernard Darniche, ancien pilote de rallye : "Plus de 400 à l'heure, c'est pas habituel, et effectivement, ça peut déranger et ça peut surprendre. Dans un flot de circulation, toute surprise peut définir un accident potentiel." Depuis la publication de ces vidéos, une enquête pour course illégale a été ouverte. Le milliardaire pourrait être condamné à 2 ans de prison.