Allemagne : un homme attaque la police avec une pioche à Hambourg, en marge d'un match de l'Euro 2024 de football

L'assaillant a été blessé par balle et hospitalisé, a annoncé la police locale, qui estime qu'"il n'y a aucun élément montrant qu'il y ait un lien" entre l'attaque et le match.

La raison de son geste est encore inconnue. Un homme a menacé de s'en prendre à des membres de forces de l'ordre à Hambourg avec une pioche et un cocktail Molotov, en marge d'un match de l'Euro entre les Pays-Bas et la Pologne, avant d'être blessé par balle par la police et hospitalisé, ont annoncé les forces de l'ordre dimanche 16 juin.

"L'agresseur est sorti d'un café et a menacé des policiers", a précisé un porte-parole de la police locale à l'AFP. Les forces de l'ordre ont fini par lui tirer dessus et "par le blesser à la jambe". L'agresseur a été hospitalisé, précise la police locale sur X.

Auf #StPauli kommt es aktuell zu einem größeren Polizeieinsatz.

Nach ersten Erkenntnissen hat eine Person Polizeikräfte mit einer Spitzhacke und einem Brandsatz bedroht. Die Einsatzkräfte machten in der Folge von ihrer Schusswaffe Gebrauch. Der Angreifer wurde dabei verletzt und… pic.twitter.com/gSCVwbq2NH — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) June 16, 2024

"Il n'y a aucun élément montrant qu'il y ait un lien" entre cette attaque et le match prévu dans l'après-midi entre les Pays-Bas et la Pologne à Hambourg, pour lequel un important dispositif policier a été déployé. L'agression s'est déroulée près de l'avenue très touristique Reeperbahn, à un peu plus d'un kilomètre de la "fan zone" installée pour l'Euro 2024 de football.