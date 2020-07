Allemagne : un fugitif lourdement armé traqué dans la Forêt Noire

Le suspect est connu des forces de l'ordre pour divers délits de port d'armes illégal et conflits avec les forces de l'ordre.

"Restez chez vous et ne prenez pas d'auto-stoppeur avec vous", ont prévenu les autorités locales. Un important dispositif policier a été déployé lundi 13 juillet en Allemagne, pour la deuxième journée consécutive, afin de retrouver un fugitif en treillis, caché dans la Forêt Noire et armé jusqu'aux dents.

Les autorités ont diffusé une photo du fugitif, un sans domicile fixe armé d'un arc, de flèches, d'un couteau et d'une ou plusieurs armes à feu. Yves Rausch, 31 ans, y apparaît crâne rasé et petite barbiche. Un autre cliché publié par le quotidien Bild le montre en tenue de membre des forces spéciales militaires, vêtu de la tête au pied d'un treillis et d'équipements militaires, comme des lunettes de visée reliées à son casque. Il est connu des forces de l'ordre pour divers délits de port d'armes illégal et conflits avec les forces de l'ordre.

Une centaine de policiers mobilisés

Alertée par un témoin, une patrouille a tenté de l'appréhender dimanche dans un abri de fortune où il avait été aperçu. Le suspect s'est d'abord montré coopératif, ont relaté les policiers, avant, "soudainement et de manière tout à fait inattendue", de dégainer une arme et de mettre en échec les forces de l'ordre.

Il a "menacé les agents qui n'ont pas eu le temps de réagir", a décrit la police, soulignant que l'homme avait "probablement" pris la fuite avec quatre armes de service.

Le fugitif a ensuite pris la fuite dans la Forêt Noire, où il est depuis recherché par une centaine d'agents, dont des forces spéciales, appuyés par des hélicoptères. Les forces de l'ordre utilisent aussi des caméras thermiques et des chiens, jusqu'ici sans succès. Les enquêteurs pensent que le fugitif est à pied mais le périmètre de recherche, une forêt touffue, offre de nombreuses cachettes potentielles.

"Toute personne qui rencontre le suspect doit rester à l'écart. L'homme est dans un état de détresse mentale", a mis en garde le porte-parole de la police d'Oppenau, dans le Bade-Wurtemberg.