Allemagne : un attentat antisémite fait deux morts à Halle

Le principal suspect a été arrêté par la police allemande mercredi 9 octobre. Vers 13 heures, une vidéo le montre en train de tirer dans les rues de Halle (Allemagne). Il porte sur son casque une caméra qui diffuse en direct sur une plateforme les images de son attaque. Il a aussi tenté de pénétrer dans une synagogue à coup de grenades. 70 personnes fêtaient Yom Kippour à l'intérieur. "Il a tiré plusieurs fois sur la porte et dans le cimetière. J'ai vu une femme abattue juste devant, dans la rue, elle sortait du tramway", raconte un témoin.

Assaillant raciste

Une première victime à terre, mais l'homme ne s'arrête pas là. Environ 600 mètres plus loin, il ouvre le feu sur un restaurant turc, devant les clients terrorisés. Au total, l'attaque a fait deux morts et deux blessés graves. L'homme aurait agi seul et aurait tenu des propos clairement antisémites. Angela Merkel a apporté son soutien à la communauté juive mercredi soir. Cet attentat réveille les craintes du terrorisme d'extrême droite.

Le JT

Les autres sujets du JT