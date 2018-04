Allemagne : tuerie à la voiture bélier

L’Allemagne de nouveau frappée par un drame. Ce samedi, un homme a foncé dans la foule avec une camionnette dans la ville de Münster, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Bilan de l’attaque : deux morts et une vingtaine de blessés. Rapidement, les autorités ont écarté la piste terroriste. Le drame a eu lieu vers 15h30 en plein centre-ville. L’homme a foncé sur une terrasse, provoquant la panique. "J’ai vu des policiers partout et beaucoup de gens qui couraient et criaient", raconte un témoin. L’homme s’est ensuite suicidé par arme à feu.

Un Allemand de 49 ans

Le profil de l’assaillant est encore à déterminer, mais il s’agit d’un Allemand âgé de 49 ans souffrant de troubles psychiques selon les premiers éléments. Si une vingtaine de blessés ont été pris en charge, les autorités restent prudentes. "C’est difficile de déterminer le nombre exact de blessés, car tous n’ont pas été secourus par les pompiers. Certains se sont débrouillés seuls, les blessés pourraient être beaucoup plus nombreux", a révélé Herbert Reul, ministre de l’Intérieur de Rhénanie-Westphalie. Des perquisitions étaient encore en cours samedi soir au domicile du conducteur.

