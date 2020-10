Allemagne : quelle gestion de la religion dans la société ?

À Wetzlar, en Allemagne, des centaines de personnes étaient réunies sur un parking pour prier le 24 mai 2020. Un rassemblement en toute légalité pour célébrer la fin du ramadan, et en respectant les distanciations sociales. En Allemagne, ces images n'ont choqué personne. Afficher sa religion en public ne pose aucun problème, mais la question communautaire suscite quant à elle le débat. "Ici, si une jeune fille porte le voile, ça ne dérange personne", assure une Allemande interrogée par France 2 pour le 20 Heures du mercredi 21 octobre. En Allemagne, la référence à la religion est inscrite dans les tout premiers mots de la Constitution.

L'État et l'Église séparés, mais partenaires

"Conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes, (...) le peuple allemand s'est donné la présente Loi fondamentale", est-il inscrit dans la Constitution. L'État et l'Église sont séparés, mais restent partenaires. L'Allemagne est l'un des rares pays à avoir instauré un impôt religieux. Dans une attestation, tout le monde doit spécifier son appartenance ou non à une religion et payer une contribution en fonction. Malgré tout, certains sujets font polémique, comme le port du voile autorisé à l'école dans certaines régions ou encore le crucifix affiché dans des administrations publiques de Bavière.

