Allemagne : que retenir des 16 ans de règne d’Angela Merkel ?

En Allemagne, Angela Merkel est au pouvoir depuis seize ans et a traversé différentes crises internes mais aussi européennes ou internationales. L’analyse de Marion Van Renterghem, grand reporter et autrice du livre "C’était Merkel" aux éditions les Arènes.

Après seize années au pouvoir, une page va bientôt se tourner pour l’Allemagne et Angela Merkel, est toujours globalement appréciée dans son pays. "Elle a entre 60 et 80 % de taux de popularité, mais il y a quand même toujours 20 ou 30 % qui ne l’aiment pas. Il y a une espèce de bulle de protestation qui fédère l’extrême droite, les anti-vaccins", détaille Marion Van Renterghem, grand reporter et autrice du livre C’était Merkel aux éditions les Arènes, qui revient sur le bilan de la chancelière.

Un système de gouvernance différent de la France

"C’est une hésitante. Merkel a souvent péché par lenteur et prudence excessive. On l’a vu, surtout au début, au moment de la crise financière et de l’euro. Elle n’avait pas saisi l’ampleur et l’enjeu de la situation. Elle était très dogmatique et très arcboutée sur la fameuse orthodoxie budgétaire allemande, explique la spécialiste, avant d’apporter des précisions supplémentaires. On croit toujours que Merkel a le pouvoir de décision d’un président français. La démocratie est beaucoup plus profondément ancrée en Allemagne. Elle ne peut pas prendre de décisions avant de convaincre les députés, et une opinion publique toujours très hostile à payer pour les autres."