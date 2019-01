Allemagne : les valises abandonnées mises aux enchères dans les aéroports

Les prix montent rapidement. Des dizaines de mains levées en même temps dans une salle des ventes pleine à craquer. Des enchères, ou plutôt une loterie. Car personne ne sait vraiment ce qu'il achète. Cette famille vient de payer 300 euros pour trois bagages et c'est seulement maintenant qu'ils en découvrent le contenu. Des habits, un manteau, mais aussi un casque audio et une trousse de toilette bien remplie.

Plus de 4 000 bagages perdus stockés

Ouvrir la valise de parfaits inconnus et récupérer toutes leurs affaires. C'est ce que proposent les aéroports allemands. Aux enchères chaque année, plus de 4 000 bagages perdus depuis au moins six mois sont stockés dans ces étagères. Avant chaque vente, deux heures de repérage. Seul indice, l'aspect extérieur de la valise. La surprise, le suspense, c'est ce qui attire ici autant d'acheteurs.

Le JT

Les autres sujets du JT