Allemagne : les tendances se dessinent autour des élections législatives

Les élections législatives en Allemagne vont donner quelques pistes sur le successeur de la c hancelière Angela Merkel. Le premier débat rassemblait les candidats , dimanche 29 août.

Les élections législatives approchent en Allemagne, où un candidat pourrait sortir du lot pour succéder à l'actuelle chancelière Angela Merkel. Le journaliste Laurent Desbonnets fait le point sur le débat du dimanche 19 août pour le 23h : "C'était un débat très attendu tant le suspense est total. Celui qui s'est montré le plus combatif est Armin Laschet, le candidat de la CDU, le parti d'Angela Merkel. C'est donc lui l'héritier naturel de la chancelière, mais il est très impopulaire, il dégringole en ce moment dans les sondages et il a donc voulu passer à l'offensive, notamment en attaquant son adversaire écologiste Annalena Baerbock."

"Olaf Scholz, le favori du moment"

"Il lui reproche notamment de vouloir multiplier les interdits en matière d'automobile par exemple, mais elle s'est défendue en rappelant assez fermement l'urgence de la question climatique. Puis le troisième homme, c'est Olaf Scholz, le social-démocrate, c'est lui le favori du moment, et hier soir, il a appliqué parfaitement sa stratégie, qui est de rester en retrait, de laisser les autres débattre et d'apparaître du coup comme un modéré, la voix du compromis. Et ça, les Allemands adorent, ça rappelle la stratégie appliquée pendant 16 ans au pouvoir par Angela Merkel", ajoute le journaliste Laurent Desbonnets.