Allemagne : les règles pour recevoir des allocations chômage vont être assouplies

Alors que depuis vingt ans, les chômeurs devaient respecter certaines règles pour conserver leurs allocations, le gouvernement a décidé de les assouplir.

Pour certains, c'est la recette qui a fait de l'Allemagne un exemple dans la lutte contre le chômage. Pour d'autres, il s'agit d'un système injuste qui a fait augmenter la pauvreté dans le pays. Des mesures adoptées il y a près de vingt ans, qui ont pour but d'inciter très fortement les chômeurs de longue durée à reprendre un emploi. Mais ces règles vont changer le 1er janvier. Clemens Schmidt est au chômage depuis plus de 20 ans. En situation de handicap, difficile pour lui trouver du travail. Pour conserver son allocation chômage de 680 euros par mois, les agents du Pôle emploi local lui mettent en permanence la pression.

Un système décrié malgré tout

Dans ce système, tout est fait pour que les chômeurs reprennent une activité. En compensation de leurs allocations, ils ont l'obligation d'accepter des petits boulots qui servent la collectivité. Clemens travaille donc six heures par jour dans une cantine publique, pour 180 euros par mois. Avec ces mesures, le taux de chômage en Allemagne a fondu en seize ans, passant de 11% à 3,6%. Mais dans le même temps, le nombre de travailleurs pauvres a augmenté. Alors la gauche, de retour au pouvoir, a décidé d'assouplir ces mesures, avec moins de fonctions, des allocations un peu plus élevées et surtout, l’accent mis sur la formation.