Allemagne : les postes à pourvoir sont nombreux

Pierre Jarzabek est en apprentissage en Allemagne depuis trois ans. Le jeune vendeur a progressé dans l'entreprise et a su se faire une place auprès de ses collègues allemands. Les perspectives sont alléchantes, même si les candidats se font de plus en plus rares. L'agence pour l'emploi de Fribourg explique cela par le manque de maîtrise de l'allemand, des soucis de mobilité et surtout une formation inégale de part et d'autre du Rhin. "Il y a un vrai problème d'équivalence entre les formations. Par exemple, un BTS électrotechnique dure deux ans en France, alors qu'ici en Allemagne, c'est 3,5 ans en alternance" explique Christian Ramm, directeur de l'agence.

Salon régional de l'emploi pour Colmar

Le salon régional pour l'emploi de Colmar (Haut-Rhin) qui aura lieu ce week-end veut aider à dépasser ces difficultés. En tout, 5 000 postes sont à pourvoir dans la région de Fribourg.

