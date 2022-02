Allemagne : les coucous de la Forêt-Noire en manque de visiteurs

Les célèbres coucous de la Forêt-Noire, en Allemagne, n'attirent plus les curieux. Afin de faire revenir les touristes, certains artisans cherchent de nouveaux débouchés.

Le plus grand coucou du monde se trouve au cœur de la Forêt-Noire (Allemagne). Avec son horloge de six tonnes et son pendule de huit mètres de haut, le spectacle a lieu toutes les heures. En temps normal, il impressionne des milliers de touristes. Depuis le début de la pandémie, les horlogers de la Forêt-Noire, comme tous les artisans de la région, se sentent bien seuls.

La Forêt Noire délaissée par ses touristes

"Ça fait mal, on peut le dire comme ça. Mais ça ne sert à rien de se plaindre. On cherche maintenant d'autres marchés", confie Uwe Kammerer, fabricant de coucous en Forêt-Noire. Heureusement, les commandes sur internet passées depuis l'étranger sont en hausse. Certains horlogers profitent de cette période pour tenter de réinventer les coucous. Andreas Kreyer, de Coucous Rombach und Haas, propose ainsi des versions plus épurées, ou mettant en valeur le mécanisme.