Allemagne : les conservateurs remportent une large victoire lors d'un scrutin test pour la succession d'Angela Merkel

Les conservateurs allemands ont remporté haut la main un scrutin régional crucial dans l'ex-RDA, dimanche 6 juin, et engrangé un succès rassurant pour le chef du parti et prétendant à la succession d'Angela Merkel après les législatives de septembre.

Selon les résultats provisoires, l'Union chrétienne-démocrate (CDU) obtient environ 37% des voix, contre 21% pour l'extrême droite de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) dans ce scrutin de Saxe-Anhalt, à l'ouest de Berlin, le dernier avant les élections nationales du 26 septembre qui marqueront la fin des seize années d'Angela Merkel à la chancellerie. La droite, portée par le populaire chef du gouvernement régional Reiner Haseloff, améliore son score de près de six points, tandis que l'extrême droite recule légèrement.

Crise de confiance pour la CDU

Impopulaire, contesté jusque dans ses propres rangs, Armin Laschet, l'aspirant à la succession d'Angela Merkel, avait cruellement besoin d'un succès pour rassembler ses troupes et consolider la position des conservateurs qui, après avoir chuté derrière les Verts dans les intentions de vote au niveau national, ont repris la tête dans les sondages. Le plus grand parti allemand a traversé une crise de confiance, liée à la gestion gouvernementale de la troisième vague de l'épidémie de Covid-19, ratée selon certains, et aux scandales de corruption de ses députés lors de contrats d'achats de masques de protection.