Allemagne : les billets de trains à 9 euros sèment le chaos dans les gares

Une foule de passagers s'est retrouvée bloquée sur les quais en Allemagne, faute de place dans les rames, après le lancement d'une nouvelle offre : un ticket mensuel de 9 euros, pour circuler en illimité dans tous les trains régionaux. "Ce manque d'organisation, c'est une catastrophe", commente un voyageur. Conséquence, les trains sont bondés et les retards s'accumulent. "Je suis resté debout pendant 3h30. Mon fils aussi. Pour rentrer, on nous a compressés à l'intérieur", témoigne un père de famille.

Le nombre de trains n'a pas augmenté

L'initiative du gouvernement a pour but d'inciter à prendre les transports en commun, face à la flambée du prix des carburants. Le week-end, les trains vers la mer sont pris d'assaut. Le billet pour se rendre dans une station balnéaire huppée du pays, d'ordinaire vendu plus de 100 euros, est désormais accessible au plus grand nombre. En quelques semaines, environ 10 millions de billets à 9 euros ont été vendus en Allemagne. Le nombre de trains, lui, n'a pas augmenté. Face à la demande, les chemins de fer allemands ont annoncé la mobilisation de plus de rames et de personnel durant l'été.