Allemagne : le "vin des inondations" s'arrache en soutien au producteurs

Ils pensaient avoir tout perdu : leurs caves sont inondées, les cuves recouvertes de boue, et les centaines de milliers de bouteilles, en apparence bonnes pour la poubelle. Mais ce "vin des inondations", comme on l'appelle désormais en Allemagne, on se l'arrache. Les bouteilles sont présentées sur un site internet spécialement créé. Elles n'ont pas été nettoyés, mais sont photographiées et filmées comme un produit de luxe. Il est mis en vente jusqu'à trois fois plus cher que le prix habituel, pour soutenir les viticulteurs.

Déjà 4 millions d'euros de bénéfices

"Cet élan de solidarité dépasse toutes nos attentes, on pensait peut-être récolter un million ou 500 000 euros, ça aurait déjà été super", témoigne Peter Kriechel, viticulteur. Mais les chiffres s'envolent : déjà 4 millions et demi d'euros récoltés. Les bouteilles, essentiellement du Pinot noir, sont expédiées dans toute l'Allemagne. De quoi redonner du courage à la quarantaine de viticulteurs de la région.