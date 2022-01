Allemagne : le quotidien des enseignants outre-Rhin

En Allemagne, le salaire moyen d'un professeur débutant est de 6 300 euros bruts par mois. Mais cela demande quelques contreparties. Pour s'en rendre compte, il suffit de suivre une journée Julia. Tous les matins, elle arrive une demi-heure en avance pour peaufiner ses nombreux cours de la journée. Comme tous les professeurs d'outre-Rhin, elle enseigne deux disciplines : elle commence par un cours de littérature allemande, puis enchaîne une heure plus tard, avec un cours de français.



26 cours hebdomadaires

Prof d'allemand, et prof de français, et sur six niveaux différents. En Allemagne, collège et lycée sont fusionnés. Les professeurs doivent préparer des cours de la cinquième à la terminale. "J'ai des masters dans les deux matières pour pouvoir les enseigner. Je donne en tout, 26 cours par semaine. C'est dense, on ne pourrait pas faire plus que ce que l'on fait, c'est déjà limite", analyse l'enseignante.