Allemagne : un acte de braconnage est à l'origine du double meurtre de policiers

Le motif du double meurtre de policiers en Allemagne est désormais établi. Les tireurs avaient "pour but de dissimuler le braconnage", a annoncé le procureur de Kaiserslautern, Stefan Orthen, mardi 1er février. Les enquêteurs ont notamment retrouvé du gibier dans le coffre de voiture d'un des deux suspects arrêtés, a-t-il précisé, lors d'une conférence de presse avec la police.

Les deux agents – une femme de 24 ans encore en formation et un homme de 29 ans – avaient été tués par balles sur une route de campagne, la veille, vers 4h20 du matin. Ils étaient alors en train de contrôler le véhicule des deux suspects, âgés de 32 et 38 ans, près de la petite ville de Kusel, en Rhénanie-Palatinat. Cette affaire a suscité la stupeur dans le pays. La ministre de l'Intérieur, Nancy Feaser, a notamment dénoncé une "exécution" des deux victimes tandis que le chancelier, Olaf Scholz, a exprimé sa peine.

Les deux hommes arrêtés dans le Land de Sarre

La carte d'identité et le permis de conduire du principal suspect, celui de 38 ans, ont été retrouvés près du corps de la jeune policière. Les enquêteurs avaient lancé un vaste appel à témoins pour tenter de retrouver ce dénommé Andreas Johannes Schmitt. Cet homme, connu notamment des services de police pour braconnage, avait été interpellé lundi en fin d'après-midi à son domicile à Sulzbach, en Sarre, non loin de la frontière française. Il s'y trouvait avec le deuxième suspect, arrêté lui aussi, et "plusieurs armes" ont été retrouvées à cette occasion, selon la police régionale. Les deux hommes ont été placés en détention provisoire.

"Nous partons du principe que deux armes ont été utilisées et que chacun des deux a tiré", a déclaré le procureur, soulignant que "de nombreux gibiers" avaient été découverts dans le coffre du véhicule des suspects. L'homme de 32 ans a nié avoir tiré sur l'un des deux agents mais reconnu avoir braconné, selon Stefan Orthen. L'autre a en revanche gardé le silence, selon la même source.