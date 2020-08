Allemagne : la tradition des corbeilles de plage

Oubliez le parasol et les serviettes étendues sur la plage. En Allemagne, partout en bord de mer, il y a un équipement bien plus sophistiqué : la corbeille de plage. Ici dans la Baltique, presque tous les vacanciers y sont installés très confortablement. "On peut profiter du soleil ou être tranquillement à l'ombre et être assis c'est plus agréable que sur le sable", explique une femme assise dans sa corbeille.



Les commandes explosent cet été

Il faut compter environ 12 euros la journée pour louer une de ces corbeilles. Depuis quelques semaines, les Allemands se les arrachent. La fabrication tourne à plein régime dans cette PME près de Hambourg. 45 personnes qui découpent, cousent le tissu et assemblent la corbeille. Le PDG croule sous les commandes. Les Allemands privilégient les corbeilles haut de gamme et personnalisées.

