Allemagne : la Pologne juge "inacceptable" le rétablissement des contrôles aux frontières ordonné par Berlin

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a dénoncé mardi 10 septembre comme "inacceptable" l'annonce faite par Berlin lundi d'un durcissement de la politique migratoire de l'Allemagne avec des contrôles à l'ensemble de ses frontières. Une mesure prise par le gouvernement fédéral pour lutter contre l'immigration illégale. Le sujet est une inquiétude politique majeure pour le gouvernement d'Olaf Scholz face à la montée de l'extrême droite.

"Ce genre d'action est inacceptable du point de vue polonais", a déclaré Donald Tusk, lors d'un discours télévisé devant des ambassadeurs polonais réunis à Varsovie lors d'une conférence annuelle. "Ce dont la Pologne a besoin, ce n'est pas d'un renforcement des contrôles à nos frontières, mais d'une plus grande participation des pays, y compris de pays comme l'Allemagne, à la surveillance et à la sécurisation des frontières extérieures de l'Union européenne", pour faire face notamment à une vague d'immigration illégale orchestrée, selon Varsovie, par la Russie et la Biélorussie.

En vertu des annonces allemandes, des contrôles avec la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark vont être établis pendant six mois à partir du 16 septembre. Ils s'ajouteront aux contrôles déjà en place aux frontières avec la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Suisse. Mardi, la Commission européenne a plaidé auprès de Berlin pour des mesures "proportionnées" et qui doivent rester "exceptionnelles" au sein de l'espace de libre circulation Schengen.