Allemagne : la nouvelle vie des cabines téléphoniques

En Allemagne elles sont encore partout, pour quelques pièces de monnaie vous pouvez passer un coup de fil. Loin de les supprimer comme en France, les Allemands veulent donner une nouvelle vie à leurs 17 000 cabines téléphoniques. À Bonn, les cabines téléphoniques permettent de recharger les voitures électriques. "C'est le futur pour la transition écologique ici en Allemagne, on va faire en sorte que ces cabines deviennent multifonctions", explique Bruno Jacobfeuerborn, responsable de "Comfort charge Deutsch Telekom".

"En cas de problème, au moins on peut téléphoner"

Ces cabines sont déjà reliées au réseau électrique et souvent bien situées près des places de stationnement. Une reconversion idéale qui séduit déjà beaucoup d'Allemands. "Si jamais il y a un problème avec la recharge, au moins on peut téléphoner", commente un utilisateur. Des recharges facilitées, à prix compétitif : 4€ pour rouler 100 km, deux fois moins cher que l'essence. L'objectif est de développer très fortement les véhicules électriques, mais aussi donner une seconde vie aux cabines, auxquelles les Allemands sont très attachés. Depuis un an, les ventes de voitures électriques en Allemagne ont progressé de 40%.

