Allemagne : la fin du diesel

Dans les casses automobiles, on commence à manquer de place. Aux quatre coins de l'Allemagne, les parkings sont pleins, et des milliers de voitures diesel terminent à la casse. Pour ce dépanneur, les journées se suivent et se ressemblent. Ce matin-là, il a été appelé par une concession qui veut se débarrasser de trois véhicules.

"Cette voiture n'a rien à faire dans une casse auto"

Dans cette casse de Hambourg, ce sont parfois 20 voitures qui arrivent en une seule journée. Que des diesels ou presque, la grande majorité en très bon état : "Si le moteur était cassé ou la carrosserie abîmée, je comprendrais, mais cette voiture n'a rien à faire dans une casse auto", explique Nils Konrad, salarié d'une casse automobile. Lui est venu se débarrasser de sa golfe, modèle 2006 : "C'est une bonne voiture, elle ne m'a jamais planté, mais je dois me décider maintenant, parce que sur le marché de l'occasion, elle ne part pas à cause de toute cette polémique", confie Hans Lindloff. Entre la triche sur les émissions et les menaces d'interdiction de circuler, le diesel n'a plus bonne presse.

