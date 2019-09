Allemagne : la croissance au ralenti à cause de l'automobile

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

En 2019, les constructeurs semblent particulièrement mettre l'accent sur l'électrique au Salon international de l'automobile de Francfort (Allemagne). Les marques allemandes ont raté le virage vert et accusent un retard conséquent. Sous pression, les constructeurs allemands, champions des puissantes motorisations diesel, n'ont plus le soutien de la société civile. Samedi 14 septembre à Francfort, des milliers d'Allemands ont défilé sur leur vélo pour réclamer une révolution des transports.

Des pertes d'emploi en vue

Le scandale du diesel et la révolution électrique ont des conséquences directes sur l'économie allemande. Pour 2019, la croissance devrait péniblement être de 0,5%, loin de la moyenne européenne à 1,2%. L'automobile, fleuron de l'industrie allemande, souffre de la baisse des ventes et de la production de voitures : - 11% sur un an. Le secteur automobile redoute la perte de 100 000 emplois.

