Allemagne : l'extrême droite arrive en tête en Thuringe, une première lors d'un scrutin régional

L'extrême droite allemande de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) est pour la première fois arrivée en tête, dimanche 1er septembre, d'un scrutin régional, dans la région de Thuringe. Dans la Saxe voisine, ce parti est au coude-à-coude avec les conservateurs de la CDU pour la première place, selon des sondages réalisés à la sortie des urnes. La co-dirigeante de l'AfD, Alice Weidel, s'est félicitée d'un "succès historique" aux élections régionales.

L'AfD a recueilli entre 30,5% et 33,5% des voix en Thuringe, et entre 30% et 31,5% dans la Saxe. La percée de l'AfD n'est pas vraiment une surprise, dans la mesure où le parti est bien ancré dans ces régions d'ex-RDA communiste, et où il réalise ses meilleurs scores depuis sa création en 2013. Même si le parti AfD a gagné en Thuringe, il ne devrait cependant pas prendre les commandes des Parlements régionaux, car les autres partis ont jusqu'à présent exclu toute collaboration avec lui.

De leur côté, les sociaux-démocrates du chancelier Olaf Scholz enregistrent un nouveau revers électoral avec un score estimé entre 6,5 et 8,5% dans ces deux régions. Ces élections représentent une nouvelle alerte pour l'impopulaire coalition au pouvoir, un an avant les prochaines élections fédérales, prévues en septembre 2025.