Allemagne : Heidelberg, la ville laboratoire du parti écologiste

Heidelberg est l'une des villes les plus touristiques d'Allemagne. Il y a un château du XIIIe siècle, des ruelles typiques et ce vieux pont qui sert d'accès au centre-ville. La mairie de la ville a décidé d'en faire un symbole, la journée, il est interdit aux voitures. À Heidelberg, 80% des déplacements se font à pied, à vélo ou en transport en commun. "Le centre-ville est devenu beaucoup plus agréable. Il y a moins de CO2, ça sent moins mauvais et c'est vraiment beaucoup plus calme", témoigne une habitante de la ville.



Un camion poubelle à l'hydrogène

Difficile d'imaginer en racontant cela, qu'Heidelberg se trouve dans une région industrielle qui abrite les sièges sociaux de Mercedes et Porsche. Le parti écologiste allemand a décidé de faire de cette ville un laboratoire pour montrer comment le pays peut réussir un tournant écologique. "On va bientôt recevoir le premier camion poubelle à l'hydrogène, on est en train de changer notre flotte", explique Raoul Schmidt-Lamontain, le responsable de la politique climat dans la ville allemande.