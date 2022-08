Allemagne : hausse du coût de la bière, les consommateurs craignent une pénurie

Les Allemands consomment en moyenne 106 litres de bière par an. Depuis quelques semaines, ils s'inquiètent : y aura-t-il bientôt une pénurie ? Dans les gigantesques brasseries allemandes, comme près de Dortmund, la production continue, au rythme de 200 000 bouteilles par heure. Mais les coûts de production flambent, avec une hausse d'un million d'euros rien que pour le gaz. "On vit une explosion des coûts dans le secteur de la brasserie, comme on n'en a jamais vécu ces dernières décennies, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale", note Ulrich Biene, de la brasserie Veltins.



Une hausse des coûts à tous les niveaux

Le gaz est indispensable pour chauffer les cuves, à plus de 100°C. Face au risque de rationnement, le patron envisage de modifier ses machines, en changeant notamment son système de vapeur pour un système au fioul. Les coûts de livraisons explosent également, tout comme le verre ou les palettes. Nombreuses étaient fabriquées en Ukraine. L'entreprise a investi 30 millions d'euros pour un stock de bouteilles vides et de capsules. Pour les consommateurs, l'effet est bien visible sur l'addition. "Compréhensible", estime toutefois un client.