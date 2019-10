Allemagne : deux personnes tuées dans l'attaque d'un restaurant turc

Casque sur la tête et tenue militaire, un homme seul sème la terreur dans les rues de Halle, mercredi 9 octobre. Il a tout d'abord tenté de rentrer dans une synagogue de cette ville de l'est de l'Allemagne, à coup de grenade. À l'intérieur, près de 70 fidèles fêtent Yom Kippour. La porte de l'édifice résiste à l'assaut. "Il a tiré plusieurs fois sur la porte et dans le cimetière. J'ai vu une femme abattue juste devant, dans la rue, elle sortait du tramway", raconte un témoin. Une première victime à terre, mais l'homme ne s'arrête pas là.

Des propos antisémites

Environ 600 mètres plus loin, il ouvre le feu sur un restaurant turc, devant les clients terrorisés. "On était cinq ou six clients à l'intérieur, tout le monde a commencé à courir. L'homme derrière moi semblait touché. Moi je me suis caché dans les toilettes", rapporte un autre témoin. Deux morts, deux personnes grièvement blessées et une petite ville entièrement bouclée. Le suspect a été interpellé. Il aurait tenu sur internet des propos clairement antisémites.

