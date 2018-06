Allemagne : deux lions, deux tigres et un jaguar se sont échappés d'un zoo avant d'être recapturés

Les fortes précipitations auraient provoqué des dégâts dans le parc, permettant aux animaux de sortir de leur enclos.

Deux lions, deux tigres et un jaguar se sont échappés d'un zoo dans l'ouest de l'Allemagne, vendredi 1er juin. Le parc, le Eifel zoo, est installé dans la ville de Lünebach, une ville située non loin des frontières belges et luxembourgeoises. Peu de temps après l'incident, les cinq félins ont été retrouvés et capturés. Un ours s'était également échappé, mais il a été abattu par les autorités.

Des inondations à l'origine de l'incident

"Il est demandé aux habitants de rester chez eux et de signaler tout animal repéré", précisait pendant l'incident la chaîne Südwestrundfunk sur Twitter (en allemand). Cette dernière ajoutait sur son site (en allemand) que la cause de l'incident serait des "inondations dans le zoo", après un violent orage. "Les enclos des animaux ont apparemment été endommagés par la tempête, de sorte qu'ils pouvaient s'échapper."