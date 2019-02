Allemagne : des tableaux d'Hitler aux enchères

Le marché des biens ayant appartenu à Adolf Hitler semble lucratif. "Il n'y a pas de limite. Rien qu'aujourd'hui, un vase en porcelaine censé avoir appartenu à Hitler a été vendu pour 550 €, et même une nappe soi-disant utilisée par le Führer a été adjugée 630 euros", rapporte en duplex de Berlin (Allemagne) le journaliste Laurent Desbonnets. "C'est un commerce qui, de plus en plus en Allemagne, choque des politiques", souligne le journaliste.

Un intérêt à l'international

Les tableaux d'Adolf Hitler sont considérés comme médiocres par les spécialistes. Cinq aquarelles aux titres bucoliques sont mises aux enchères en toute légalité. Les propriétaires espèrent en retirer entre 19 000 et 45 000 euros. Adolf Hitler, rejeté deux fois à l'entrée des Beaux-Arts de Vienne (Autriche), peignait régulièrement. Des toiles à l'époque sans valeur qui attirent aujourd'hui un certain public de nostalgiques et de curieux. "La demande est très forte en Scandinavie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Russie, mais ça ne se vend pas en Allemagne", explique le commissaire-priseur Heinz-Joachim Maeder.

