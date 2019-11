Allemagne : des parures de diamants et de rubis volées dans un musée

Des voleurs auraient profité d'une coupure de courant pour s'introduire dans un musée de Dresde en Allemagne. Ils ont pu s'enfuir avant que l'alarme ne se déclenche, emportant avec eux trois parures de diamants et de rubis du XVIIIe siècle. La presse allemande estime le butin à 1 milliard d'euros, les diamants appartenaient à la plus grande collection de trésors d'Europe.

Un quartier plongé dans le noir

La vidéosurveillance du musée révèle un incroyable scénario : deux voleurs cagoulés, lampe torche à la main, s'introduisent dans une salle où sont exposés des joyaux sur le coup de 5 heures, lundi 25 novembre. L'un d'eux sort une hache et s'acharne contre une vitrine. "Nous sommes choqués par la brutalité de cette attaque", affirme Marion Ackermann, directrice du musée. "Ces joyaux ont une valeur historique, artistique et culturelle inestimable." L'alarme n'a pas fonctionné et les voleurs ont pu s'enfuir dans un quartier plongé dans le noir après l'incendie d'un transformateur tout proche du musée.

