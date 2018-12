Allemagne : déçu de ses cadeaux de Noël, un enfant appelle la police, qui vient régler le problème sur place

Le garçon de 9 ans a expliqué aux policiers qu'il n'avait pas obtenu ce qu'il avait commandé. Les fonctionnaires ont joué le jeu... en racontant que le père Noël avait probablement confondu sa liste avec celle d'un autre enfant.

Plaisir d'offrir... mais pas toujours joie de recevoir. Déçu des cadeaux de Noël qu'il a reçus, mardi 25 décembre, un Allemand de 9 ans a fini par appeler la police pour se plaindre. Le petit garçon, qui vit à Zetel, sur les rives de la mer du Nord, a composé tout seul le numéro d'appel d'urgence. Hors de lui, il a expliqué aux policiers qu'il n'avait pas du tout obtenu ce qu'il avait commandé.

Profitant d'une journée très calme, les agents ont décidé de jouer le jeu : "Ils sont arrivés et ont trouvé un petit garçon très en colère", a expliqué un porte-parole au Nordwest Zeitung (lien en allemand). Examen de la liste initiale, comparaison avec les cadeaux offerts et médiation familiale... Ils ont réussi à régler le conflit en expliquant à l'enfant que le père Noël avait probablement confondu sa liste avec celle d'un autre enfant... Le commissariat d'Oldenburg n'a en revanche pas souhaité en dire plus sur le contenu de cette fameuse liste.