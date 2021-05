Allemagne : "C'était Merkel", retour sur un destin hors norme

Marion Van Renterghem, grand reporter, est l'autrice de "C'était Merkel", publié aux éditions Les Arènes. Après 16 années en tant que chancelière, Angela Merkel quittera le pouvoir à la fin de l'année 2021. "On la prend pour quelqu'un de triste, de terne, de classique, alors qu'elle est non seulement extrêmement originale mais elle est pour moi devenue une forme d'icône pop, dans la mesure où elle est rentrée dans notre paysage populaire", explique Marion Van Renterghem, invitée sur le plateau du 23h, mercredi 26 mai.



"J'ai fait mon devoir je m'en vais"

"Angela Merkel est extrêmement équilibrée et sereine. C'est quelqu'un qui a décidé de son départ (...) alors qu'elle est encore très populaire, des sondages disaient que si elle s'était représentée elle aurait encore été élue et elle dit 'nein [non], j'ai fait mon devoir je m'en vais' ", rapporte la journaliste. "Elle saisit l'histoire au moment où elle se présente. Elle ne pensait pas faire de la politique, le mur tombe et elle se dit que la politique l'intéresse mais elle était faite pour avoir une carrière scientifique, elle n'était pas résistante, pas héroïque, ni rien du tout", raconte Marion Van Renterghem. "