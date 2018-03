Allemagne : au pouvoir depuis 2005, Angela Merkel est officiellement réélue chancelière pour un 4e mandat

La chancelière allemande a été réélue six mois après les élections de septembre, au terme de négociations compliquées avec le SPD.

C'est officiel. Six mois après les élections législatives du 24 septembre, la chancelière allemande, Angela Merkel, a été réélue, mercredi 14 mars, pour un quatrième mandat par les députés du Bundestag. Une élection attendue depuis la confirmation, dimanche 4 mars, d'un accord de gouvernement avec les sociaux démocrates du SPD pour former une nouvelle "grande coalition", la troisième dirigée par la chrétienne-démocrate Angela Merkel.

Sur les 688 votes valables, 364 députés ont voté en sa faveur à bulletin secret. "J'accepte l'élection", a-t-elle dit, sous les yeux de sa mère Herlind Kasner, 89 ans. Mais, signe des difficultés auxquelles elle a été confrontée pour former une coalition, elle n'obtient que neuf voix de plus que la majorité requise de 355 voix et surtout 35 de moins que sa majorité de 399 élus conservateurs et sociaux-démocrates.

Cette troisième "grande coalition" s'annonce en effet plus délicate que les précédentes pour Angela Merkel. Les partenaires, qui ont mis six mois à s'entendre, détiennent seulement une courte majorité au Bundestag (53,5%). Et signe de défiance réciproque, ils ont négocié une clause de sortie de leur alliance au bout de deux ans. Angela Merkel n'a en outre jamais été autant critiquée au sein de son parti, surtout depuis qu'elle a cédé au SPD le ministère des Finances, traditionnelle chasse gardée des conservateurs. Jamais depuis l'instauration de la démocratie, l'Allemagne n'avait eu besoin d'autant de temps pour se trouver un gouvernement.