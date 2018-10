Allemagne : Angela Merkel encore fragilisée après une défaite électorale

En Allemagne, c'est un nouveau coup dur pour Angela Merkel, qui a perdu du terrain lors du scrutin régional de Hesse. Un résultat qui vient affaiblir la chancelière après le revers de ses alliés en Bavière il y a quelques semaines. "Le gouvernement d'Angela Merkel est à nouveau affaibli, meurtri après ce scrutin régional. Les deux partis qui le composent chutent tous les deux lourdement de 11 points chacun, à savoir la CDU et le SPD", explique, depuis Berlin (Allemagne), le journaliste de France 2 Laurent Desbonnets.

Merkel sommée d'organiser sa succession

"Les grands gagnants sont les écologistes et l'extrême droite. Alors quelles conséquences au niveau national ? Pour l'instant Angela Merkel reste silencieuse. Mais de plus en plus de voix contestent son autorité, lui demandent de passer la main, d'organiser sa succession, elle qui est au pouvoir ici depuis maintenant 13 ans", indique le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT