Allemagne : Andrea Nahles, première femme élue à la tête du parti social-démocrate en 154 ans

Cette femme de 47 ans remplace Martin Schulz, après sa cuisante défaite électorale face à Angela Merkel.

Le Parti social-démocrate (SPD) allemand a élu à sa tête l'ancienne ministre du Travail Andrea Nahles, samedi 21 avril. Elle devient la première femme à diriger la plus vieille formation politique du pays, fondée il y a 154 ans, avec pour mission de la sortir de la crise. Au cours d'un congrès extraordinaire, Andrea Nahles, 47 ans, dont 30 au sein du SPD, a obtenu 66% des voix au sein du parti de centre-gauche, face à l'ancienne policière et maire de Flensburg, Simone Lange.

"Aujourd'hui, lors de ce congrès du parti, nous brisons le plafond de verre au SPD", s'est-elle félicitée. "Et le plafond restera ouvert". Dans son discours dimanche, Andrea Nahles a promis de lutter pour plus de justice sociale en Allemagne. "La solidarité est ce qui manque le plus dans ce monde globalisé, néo-libéral et ultra-numérisé", a-t-elle affirmé. Elle a également affiché sa détermination à enrayer la montée du parti populiste d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD).

Andrea Nahles remplace Martin Schulz, porté à la tête du parti en mars 2017, avant de le conduire à sa plus cuisante défaite électorale le 24 septembre et d'être poussé sans ménagement vers la sortie en février. Il reviendra à Andrea Nahles de recoller les morceaux dans une formation très divisée, qui s'est embarquée à contre-cœur dans une troisième "grande coalition" avec la chancelière Angela Merkel. "Je crois que je peux" le faire, a-t-elle dit vendredi.