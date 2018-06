Allemagne : 80 ans après la Shoah, il revit l'échappée d'Allemagne vers le Royaume-Uni en vélo

Cette action a été mise sur pied par l'organisation juive britannique World Jewish Relief pour récolter des fonds.

Paul Alexander avait 19 mois quand sa mère le confia à une infirmière bénévole qui allait l'emmener en train loin de l'Allemagne nazie et ainsi sauver sa vie d'enfant juif. A 81 ans, il a enfourché dimanche 17 juin un vélo depuis Berlin pour se lancer dans un voyage mémorial : reprendre cette route qu'a empruntée en 1939 son "Kindertransport", ces convois organisés par des bénévoles permettant à des milliers d'enfants juifs d'être mis en sûreté au Royaume-Uni.

"Ce voyage me donne un sentiment de victoire, car c'est sur cette route que ma mère m'a envoyé à l'âge d'un an et demi pour fuir l'Allemagne nazie et me réfugier en Angleterre", a-t-il confié. "Je me suis dit que c'était ma réponse à Hitler, une manière de me dépasser, à mes yeux et pour le reste du monde, une manière de montrer ma gratitude pour cette vie réussie, pour être devenu un époux heureux, et avoir eu une famille", ajoute-t-il.

Accompagné de son fils et petit-fils

Cette fois-ci Paul Alexander ne sera pas seul dans cette épreuve. Il sera accompagné d'un de ses fils de 34 ans et de son petit-fils de 15 ans. "C'est très important à mes yeux moi de refaire ce voyage avec deux générations après moi, c'est un moment très excitant et émouvant", dit-il.

Pour ce périple de six jours, 39 autres cyclistes ont pris le départ depuis la gare de Friedrichstrasse à Berlin, direction la Liverpool Street à Londres, via les Pays-Bas et une traversée de nuit en ferry. Parmi les participants se trouvent des descendants de ces rescapés et d'autres qui ont simplement voulu soutenir l'action caritative, mise sur pied par l'organisation juive britannique World Jewish Relief (Secours juif mondial) pour récolter des fonds.